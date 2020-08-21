В Рязани жителям аварийного дома пообещали квартиры

Жителям дома №40 по улице Щедрина пообещали новые квартиры. Об этом заявил и.о. начальника управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Дмитрий Кожин.

На встрече с жителями он отметил, что с каждой семьёй, проживающей в аварийном доме, вопрос по подбору нового жилья будет решаться в индивидуальном порядке. Квартиры рязанцам предоставят с учётом их требований и предложений.

На встрече сотрудники мэрии представили жителям подробную оценку состояния дома, рассказали, как решается вопрос с признанием его аварийным. Участникам встречи также наметили перспективы и сроки расселения, сообщает пресс-служба администрации.