В Рязани у предпринимателя за крупный долг арестовали баржу

В Борковском затоне рязанские судебные приставы наложили арест на баржу. Её владелец задолжал около 1,7 млн рублей, сообщает сайт регионального Управления ФССП.

В отношении ООО «Порт-Рязань» приставы возбудили исполнительное производство из-за многочисленных задолженностей. На баржу, которая принадлежит должнику, они наложили арест, установив при этом режим хранения без права пользования. Предварительно её оценили в 15 млн рублей.

Юрлицо не в первый раз попадает в поле зрения судебных приставов. В список должников организация попадала в 2017 году. Тогда ей пришлось заплатить 3 млн рублей. А в 2018 году она выплатила долг почти 1,5 млн.

В Управлении напоминают: получить обратно баржу должник сможет только тогда, когда полностью погасит накопившуюся задолженность. В противном случае имущество будет реализовано на торгах.