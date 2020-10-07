В Рязани выявлено превышение ПДК сероводорода в воздухе

Региональное Минприроды опубликовало результаты мониторинга воздуха в Рязани. Вечером, 6 октября, жители города пожаловались на удушающий «навозный» запах.

Так, стационарный пост наблюдения в Дашково-Песочне выявил превышения ПДК сероводорода. Пробы воздуха брали в Турлатове и на Ряжском шоссе. При этом превышение ПДК трижды зафиксированы в Турлатове. На Ряжском шоссе воздух соответствовал нормам.

В Минприроды отмечают: на территории, где проводились замеры, нет экологически-опасных предприятий. Информация о превышении ПДК сероводорода направлена в Росприроднадзор. Оттуда – в природоохранную прокуратуру и мэрию города.