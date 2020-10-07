В Рязани временно изменятся маршруты движения нескольких автобусов

В Рязани изменится схема движения общественного транспорта. Причиной этому станут ремонтные работы на ЖД-путях в Дашках военных, сообщает мэрия.

Проезд транспорта через железнодорожный переезд на улице Военный Автомобилистов перекроют в 23.00 9 октября и возобновят утром 10 октября. Также движение будет перекрыто с 22.00 10 октября до 8.00 11 октября.

Из-за ремонта автобусы №20 будут следовать от остановки «Автомобильный институт» до остановки «Гостиница Первомайская» через Михайловское шоссе. Также через Михайловское шоссе будут ходить маршрутки №77.

Из-за перекрытия движения автобусы №62 сокращают свой маршрут. В администрации Рязани уточники, что ходить они будут до остановки «Октябрьский городок».