В Рязани временно изменится маршрут автобуса №13

В Рязани временно изменят маршрут №13. Изменения связаны с ремонтом Астраханского моста в центре города, сообщили в пресс-службе администрации.

Так, автобусы маршрута №13 будут ходить через улицу Маяковского. Другие актуальные вопросы, связанные с работой маршрута, сотрудники управления транспорта рязанской мэрии и активисты территориальных самоуправлений обсудили в рамках встречи. Рязанцы отметили: жители посёлка Ситники и Михайловского шоссе просят скорректировать расписание движение автобуса в вечерние часы.

В управлении взяли этот вопрос на контроль. Кроме того, сотрудники мэрии готовы проинформировать местных жителей об изменении маршрута.