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В Рязани возобновили работу ярмарки выходного дня. В марте традиционные торговые площадки приостановили свою работу по распоряжению губернатора Николая Любимова. Первые ярмарки с момента введения ограничений состоялись 6 июня.

С сегодняшнего дня субботняя торговля проводится с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Так, расстояние между торговыми палатками составляет 4 метра. Движение на ярмарочных площадках должно осуществляться односторонним потоком. Для этого там устанавливают соответствующие указатели. И, конечно же, все продавцы обязаны соблюдать масочно-перчаточный режим.

При этом введённые ограничения почти не повлияли традиционные места ведения торговли. Как и раньше, по субботам купить продукты от региональных производителей рязанцы могут перед ЦНТИ на улице Крупской, у КДЦ «Октябрь» на улице Новосёлов, возле ТЦ «КИТ» на Станкозаводской.

Ярмарку выходного дня у Центрального рынка расширили на противоположную сторону улицы Маяковского. Теперь хлебобулочные изделия, яйца и мясо посетители могут приобрести на площадке рядом с Екатерининским Храмом. На старой площадке продаются овощи, рыба, молочные продукты, мёд и саженцы цветов.