В Рязани вновь изменили схему движения транспорта, сообщает пресс-служба администрации города. Изменения связаны с открытием движения по улице Маяковского и перекрытием Астраханского моста.

Так, троллейбус №6 отменили. Троллейбусы маршрута №3 между остановками «Дом художника» и «Кальное» будут курсировать через улицы Маяковского, Есенина, Горького, Новой и Касимовскому шоссе. Через эти улицы они будут ходить в прямом и обратном направлении.

Маршрут троллейбуса №4 решили укоротить. Его конечные остановки – «Горбольница №11» и «Площадь Свободы».

Троллейбусы маршрута №5 будут проезжать через улицу Маяковского, разворачиваться на Театральной и следовать по своему маршруту. Это касается как наружных, так и внутренних рейсов.

Троллейбусы №8 при движении от Депо №3 будут следовать до остановки «Кальное», а далее – по улицам Новой, Горького, Есенина, Маяковского, Первомайскому проспекту. Троллейбусы маршрута №8 при движении со стороны Комбайнового завода следуют до остановочного пункта «Дом Художника» по своему маршруту. Далее они будут заворачивать на улицу Маяковского.

Троллейбус №10 будет курсировать через площадь Ленина и площадь Соборную, разворачиваться и следовать в обратном направлении, уточники в рязанской мэрии.