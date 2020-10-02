Пятница, 2 октября, 2020
8.9 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбщество

В Рязани установили первую тёплую остановку

7info7

В Рязани появилась первая отапливаемая остановка. Остановочный павильон установлен в жилом комплексе «Северный» в Дашково-Песочне. Об этом говорится в пресс-релизе «Северной Компании».

По информации застройщика, новая остановка снабжена датчиками, которые будут включать отопление и освещение при необходимости.

В нашей умной остановке смонтированы инфракрасные потолочные обогреватели для поддержания комфортной температуры в холодное время года, – сообщили в пресс-службе.

Новая отапливаемая остановка в ЖК «Северный» – это часть стратегического плана «Северной Компании» по  развитию микрорайона, говорится в пресс-релизе компании.

В «Северном» мы в первую очередь внедряем новые для Рязани технологии, Например, именно в «Северном» впервые в городе была организована система сбора мусора по финской технологии, эта технология теперь применяется и в других жилых комплексах «Северной Компании», – отметил представитель застройщика.

ЖК «Северный» – это крупнейший проект «Северной Компании». Сданы и заселены уже три корпуса ЖК. На территории «Северного» построен детский сад и торговый центр. Жители «Северного»  полностью обеспечены парковочными местами. Ведется строительство нового, пятого корпуса «Северного», полностью кирпичного дома с индивидуальным  отоплением. В планах застройщика масштабное благоустройство территории ЖК, в том числе создание искусственного водоема и уличного спортзала.

«Северная Компания» – крупный рязанский застройщик. Он предлагает квартиры в: 

жилом комплексе бизнес-класса «Дом на Полетаева» в Горроще;

второй очереди ЖК «Метропарк» на набережной реки Трубеж;

ЖК «Северный» в  Дашково-Песочне;

в том числе, в полностью кирпичном доме с индивидуальным отоплением.

В третьем корпусе ЖК  «Паруса» на Солотчинском шоссе;

в восьмом корпусе ЖК «Юный» в Семчине;

В ЖК «Академик» на Островского.

Офис «Северной Компании» расположен по адресу: ул. Соборная 14/2 стр. 1. Работает в будни  с 9.00 до 20.00 , в субботу и воскресенье с 10.00 до 15.30 .

Действует дополнительный офис продаж в жилом комплексе «Метропарк» на Московском шоссе. Офис работает со вторника по субботу с 09:00 до 18:00. Офис продаж в ЖК «Паруса» на Солотчинском шоссе работает с вторника по субботу с 09:00 до 18:00.

Аккаунт «Северной компании» в Instagram. Телефон 707-000.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Стоимость трудового патента для иностранцев в Рязанской области может превысить 5000 рублей

Новости Рязани
В четверг, 1 октября, состоялось итоговое заседание Рязанской областной Думы шестого созыва, в ходе которого депутаты рассмотрели и приняли ряд законов.
Узнать больше

Рязанцы могут выбрать виды работ, которые необходимо провести в парках

Администрация
1 октября в Рязани стартовало рейтинговое голосование в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Жители города смогут проголосовать за приоритетные виды...
Узнать больше

Умер старейший преподаватель РГУ

Новости Рязани
Ушёл из жизни старейший преподаватель РГУ имени Сергея Есенина Марк Улановский. Об этом сообщается в пятничном номере газеты «Рязанские ведомости». 
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Рязанский автотранспортный техникум имени Живаго – выбор устремлённых в будущее

Новости Рязани
2 сентября в России отмечают 80-летний юбилей системы профессионально-технического образования. Корреспондент РИА «7 новостей» побывал в одном из старейших учебных заведений региона...
Узнать больше

Театр на Соборной открывает сезон спектаклем «Анна Снегина»

Культура
В пятницу, 2 октября, Рязанский театр юного зрителя откроет 83-й сезон премьерой спектакля «Анна Снегина». Неудивительно, что именно эту постановку зритель увидит...
Узнать больше

Умер Почётный гражданин Рязани, бывший ректор РГРТУ Владимир Злобин

Новости Рязани
Владимир Злобин – один из основателей Рязанской радиоакадемии, вуз он возглавлял 25 лет.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Какие законы вступают в силу в октябре

Акценты
Новые правила для продления выплат семьям с детьми, зачисление пенсий и соцвыплат на карты «Мир», упрощение заключения договора ОСАГО, запрет на курение кальянов в кафе
Узнать больше

С заботой о старшем поколении. Пожилые рязанцы получат подарки от «Альфа-стоматологии»

Акценты
Клиника «Альфа-стоматология» по праву завоевала авторитет социально-ориентированный организации. Её специалисты не раз проводили интерактивные занятия для малышей, рассказывая им о правилах гигиены...
Узнать больше

Родитель и учитель. Как общаться без конфликтов

Акценты
Начался новый учебный год. После дистанционного обучения поход в школу был таким долгожданным для многих детей и особенно для родителей. Столько страхов...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+