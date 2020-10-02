В Рязани установили первую тёплую остановку

В Рязани появилась первая отапливаемая остановка. Остановочный павильон установлен в жилом комплексе «Северный» в Дашково-Песочне. Об этом говорится в пресс-релизе «Северной Компании».
По информации застройщика, новая остановка снабжена датчиками, которые будут включать отопление и освещение при необходимости.
Новая отапливаемая остановка в ЖК «Северный» – это часть стратегического плана «Северной Компании» по развитию микрорайона, говорится в пресс-релизе компании.
ЖК «Северный» – это крупнейший проект «Северной Компании». Сданы и заселены уже три корпуса ЖК. На территории «Северного» построен детский сад и торговый центр. Жители «Северного» полностью обеспечены парковочными местами. Ведется строительство нового, пятого корпуса «Северного», полностью кирпичного дома с индивидуальным отоплением. В планах застройщика масштабное благоустройство территории ЖК, в том числе создание искусственного водоема и уличного спортзала.
«Северная Компания» – крупный рязанский застройщик. Он предлагает квартиры в:
жилом комплексе бизнес-класса «Дом на Полетаева» в Горроще;
второй очереди ЖК «Метропарк» на набережной реки Трубеж;
ЖК «Северный» в Дашково-Песочне;
в том числе, в полностью кирпичном доме с индивидуальным отоплением.
В третьем корпусе ЖК «Паруса» на Солотчинском шоссе;
в восьмом корпусе ЖК «Юный» в Семчине;
В ЖК «Академик» на Островского.
Офис «Северной Компании» расположен по адресу: ул. Соборная 14/2 стр. 1. Работает в будни с 9.00 до 20.00 , в субботу и воскресенье с 10.00 до 15.30 .
Действует дополнительный офис продаж в жилом комплексе «Метропарк» на Московском шоссе. Офис работает со вторника по субботу с 09:00 до 18:00. Офис продаж в ЖК «Паруса» на Солотчинском шоссе работает с вторника по субботу с 09:00 до 18:00.
Аккаунт «Северной компании» в Instagram. Телефон 707-000.