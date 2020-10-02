В Рязани установили первую тёплую остановку

В Рязани появилась первая отапливаемая остановка. Остановочный павильон установлен в жилом комплексе «Северный» в Дашково-Песочне. Об этом говорится в пресс-релизе «Северной Компании».

По информации застройщика, новая остановка снабжена датчиками, которые будут включать отопление и освещение при необходимости.

В нашей умной остановке смонтированы инфракрасные потолочные обогреватели для поддержания комфортной температуры в холодное время года, – сообщили в пресс-службе.

Новая отапливаемая остановка в ЖК «Северный» – это часть стратегического плана «Северной Компании» по развитию микрорайона, говорится в пресс-релизе компании.

В «Северном» мы в первую очередь внедряем новые для Рязани технологии, Например, именно в «Северном» впервые в городе была организована система сбора мусора по финской технологии, эта технология теперь применяется и в других жилых комплексах «Северной Компании», – отметил представитель застройщика.

ЖК «Северный» – это крупнейший проект «Северной Компании». Сданы и заселены уже три корпуса ЖК. На территории «Северного» построен детский сад и торговый центр. Жители «Северного» полностью обеспечены парковочными местами. Ведется строительство нового, пятого корпуса «Северного», полностью кирпичного дома с индивидуальным отоплением. В планах застройщика масштабное благоустройство территории ЖК, в том числе создание искусственного водоема и уличного спортзала.

«Северная Компания» – крупный рязанский застройщик. Он предлагает квартиры в:

жилом комплексе бизнес-класса «Дом на Полетаева» в Горроще;

второй очереди ЖК «Метропарк» на набережной реки Трубеж;

ЖК «Северный» в Дашково-Песочне;

в том числе, в полностью кирпичном доме с индивидуальным отоплением.

В третьем корпусе ЖК «Паруса» на Солотчинском шоссе;

в восьмом корпусе ЖК «Юный» в Семчине;

В ЖК «Академик» на Островского.

Офис «Северной Компании» расположен по адресу: ул. Соборная 14/2 стр. 1. Работает в будни с 9.00 до 20.00 , в субботу и воскресенье с 10.00 до 15.30 .

Действует дополнительный офис продаж в жилом комплексе «Метропарк» на Московском шоссе. Офис работает со вторника по субботу с 09:00 до 18:00. Офис продаж в ЖК «Паруса» на Солотчинском шоссе работает с вторника по субботу с 09:00 до 18:00.

Аккаунт «Северной компании» в Instagram. Телефон 707-000.