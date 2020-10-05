В Рязани усилят контроль за перевозкой строительных грузов

В Рязани усилят контроль за соблюдением правил благоустройства в городе. В частности речь идёт о перевозке грунта, мусора и сыпучих стройматериалов.

Проблема загрязнения дорог города строительным мусором стоит в городе особенно остро. С начала года специалисты зафиксировали ряд нарушений, связанных с перевозкой сыпучих материалов. 53 водителя привлекли к ответственности.

По словам замглавы администрации Рязани Владимира Бурмистрова, контроль за соблюдением правил благоустройства Рязани должен быть усилен. Для этого в городе будут проводиться рейды.

После загрузки песка организациям следует рекомендовать водителям закрывать кузов специальным тентом. Совместно с компаниями мы рассмотрим возможность установки на въезде контрольного пункта с видеонаблюдением, – подчеркнул Владимир Бурмистров.

Одно из мест в Рязани, где зафиксировано наибольшее количество нарушений провоза стройматерилов, – Портовый проезд. Там Владимир Бурмистров провёз выездное совещание. За час там зафиксировали более 10 нарушений. В мэрии также отметили, что именно здесь зафиксирован сброс строительного мусора по ночам. Предложено усилить контроль и за этой территорией.