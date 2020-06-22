В Рязани три кафе принимали посетителей с нарушениями

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В минувшие выходные полицейские и сотрудники Роспотребнадзора проверили места массового скопления людей. В ходе рейда было выявлено три кафе, которые работали с нарушениями. Все они располагаются на улице Почтовой.

Одно из заведений – кафе «Имхо». Посетители в нём обслуживались в закрытом помещении, хотя по правилам гости должны находиться на летних верандах. Проверяющие обнаружили в зале кафе молодёжь, курившую кальян.

Также полицейские и сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения в работе летних веранд бара «Чилис» и бара «The Peashem».

По данным фактам проводится проверка. Нарушителям грозит штраф от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или административное приостановление деятельности заведений на срок до девяноста суток.

Также отметим, что рейды проводились и на городских пляжах. На Ореховом озере полицейские пресекли распитие спиртных напитков компанией молодых рязанцев. Там же сотрудники ГИБДД выявили грубое нарушение ПДД: автомобиль с отдыхающими проехал под знак, запрещающий движение транспорта.