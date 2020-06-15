В Рязани стартовало творческое испытание конкурса «Интеллект+»

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В понедельник, 15 июня, в РГУ имени С. А. Есенина стартовало творческое испытание конкурса «Интеллект+».

Творческий этап конкурса проходит в дистанционном формате в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Свои номера участники представляют на платформе Zoom.

Конкурс проводится в следующих номинациях: инструментальное творчество, вокальное творчество, хореографическое творчество, театральное творчество и «оригинальный жанр».

При поступлении в вуз призёрам испытания дополнительно начислят 1 балл, а победителям – 3 балла. Затем эти баллы будут учитываться при составлении рейтинга поступающих.

Видеозаписи лучших творческих выступлений, представленных участниками, интервью с победителями и призёрами будут размещены в специальном разделе официального сайта Рязанского информационного агентства «7 новостей» — главного информационного партнёра конкурса.