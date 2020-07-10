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В Рязани снова начнут ходить автобусы до «М5 Молла»

7info7

Крупнейший рязанский торгово-развлекательный центр «М5 Молл» объявил о своём открытии. С 10 июня в ТРЦ начнёт работать большинство магазинов, а добраться до него можно на бесплатных автобусах.

В «М5 Молле» возобновляют работу фудкорт и рестораны, а также непродовольственные магазины. До особо распоряжения губернатора не будут открыты кинотеатры и детские центры. Также в ТРЦ не будут проводиться массовые мероприятия и праздники.

Посетителей торгового центра просят быть в масках или респираторах. Для соблюдения посетителями социальной дистанции внутри ТРЦ будет нанесена социальная разметка. У каждого входа установят санитайзеры.

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