В Рязани испорченную вандалами военную технику восстановили

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Испорченную вандалами технику военного автопарка в Рязани восстановили. Работы по её реконструкции велись 23 июня, сообщает ГТРК «Ока».

Военная техника располагается в Приокском, рядом с памятником Советско-польскому братству по оружию. У автомобилей вандалы разбили стёкла, испортили колёса, сиденья и другие элементы. Полицейские проводят проверку по данному факту.

Напомним, военную технику установили в городе на День Победы.