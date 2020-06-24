В Рязани испорченную вандалами военную технику восстановили

Испорченную вандалами технику военного автопарка в Рязани восстановили. Работы по её реконструкции велись 23 июня, сообщает ГТРК «Ока».
Военная техника располагается в Приокском, рядом с памятником Советско-польскому братству по оружию. У автомобилей вандалы разбили стёкла, испортили колёса, сиденья и другие элементы. Полицейские проводят проверку по данному факту.
Напомним, военную технику установили в городе на День Победы.
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