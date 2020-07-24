В Рязани проверили конечные остановки общественного транспорта. Рейд провёл начальник управления транспорта администрации Рязани Андрей Михно, сообщает сайт администрации города.

Он осмотрел остановки «ул. Новоселов, 60», «пос. Карцево», «ж/д станция Лесок», «Загородная ул.».На каждой из остановок проверка обнаружила мусор. Оказалось, что только остановка в Карцево находится в удовлетворительном состоянии.

В ближайшее время на остановках будет проведена уборка. С перевозчиками провели разъяснительную работу.