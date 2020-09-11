В Рязани продолжаются мероприятия по благоустройству

10 сентября в Рязани продолжились мероприятия по благоустройству городских территорий. О результатах работы отчиталась пресс-служба администрации.

В общей сложности с городских улиц вывезли 20 кубометров мусора и 119 кубометров грунтовых наносов. Подбор проводился на улицах Костычева, Крупской, Мервинской и других. Кроме того, снято более 300 несанкционированных объявлений.

Специалисты повалили аварийные деревья на Московском шоссе и на улице 1-я Красная. Древесные отходы вывезены на переработку.

Городские территории продолжают окашивать. В мэрии уточнили, что траву окосили на улицах Зубковой и Пирогова, на перекрёстке Чкалова и Вокзальной, на Московской шоссе, Лыбедском бульваре, на аллее Жириновского.

Дорогу на улице Быстрецкой готовят к ремонту, на Строителей установили бордюрный камень.





