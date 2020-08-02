В Рязани почтили память погибших десантников

2 августа, в День воздушно-десантных войск, в Рязани почтили память погибших воинов-десантников. Церемония прошла на площади Маргелова, сообщает официальный Telegram-канал Правительства Рязанской области.

В мероприятии приняли участие губернатор Рязанской области Николай Любимов, начальник РГВВДКУ имени В. Ф. Маргелова Алексей Рагозин, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская, глава администрации Рязани Елена Сорокина, военнослужащие и ветераны ВДВ.

Церемония началась с возложения гирлянды воинской славы к мемориальному комплексу воинам-рязанцам, погибшим в локальных войнах. Затем присутствующие возложили цветы к памятнику генералу армии В. Ф. Маргелову.