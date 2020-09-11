В Рязани отметили День образования подразделений по вопросам миграции МВД России

11 сентября в УМВД России по Рязанской области состоялось торжественное собрание, посвященное 301-й годовщине подразделений по вопросам миграции МВД России.

В 1719 году 31 августа (11 сентября по новому стилю) император Петр I подписал именной указ Сенату «О явке иноземцам, приезжающим в Санкт-Петербург, для записи в канцелярию полицмейстерских дел», которым возложил на полицию обязанности по контролю и учёту приезжающих иностранных граждан и их документов. В 2017 году приказом МВД России 11 сентября объявлено Днем подразделений по вопросам миграции системы МВД России.

В период распада Советского Союза и образования постсоветских независимых государств в разы увеличился поток мигрантов, и в 1991 году на паспортно-визовую службу МВД России были возложены обязанности по решению вопросов гражданства.

Спустя год при Министерстве труда и занятости населения Российской Федерации был создан Комитет по делам миграции населения, а в 2004 году образована Федеральная миграционная служба.

Новые вызовы и угрозы в современном мире потребовали принять меры по совершенствованию институционального обеспечения государственной миграционной политики России. Указом Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 г. № 156 «О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции» ФМС России была упразднена, а ее функции и полномочия переданы Министерству внутренних дел Российской Федерации.

В рамках Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на период 2020-2022 годов планируется упростить правила пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, создать новую информационную инфраструктуру и многофункциональные электронные сервисы.

На торжественном мероприятии сотрудников подразделений по вопросам миграции и ветеранов поздравили начальник УМВД России по Рязанской области генерал-майор полиции Владимир Анатольевич Алай, заместитель начальника УМВД – начальник полиции полковник полиции Иван Аркадьевич Бахилов и заместитель начальника УМВД полковник внутренней службы Алексей Андреевич Ребров.

С теплыми словами напутствия к сотрудникам УВМ обратился Председатель Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Рязанской области полковник милиции в отставке Александр Александрович Толченкин.

Руководители УМВД России по Рязанской области вручили отличившимся сотрудникам подразделений по вопросам миграции и ветеранам ведомственные награды.

В поздравлениях звучали пожелания крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия.











