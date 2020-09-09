В Рязани открыли ресурсный центр соцобслуживания

В Рязани торжественно открыли ресурсный центр социального обслуживания населения. Мероприятие прошло во вторник, 8 сентября.

На открытии центра присутствовал зампред регионального правительства Роман Петряев. Он отметил, что открытие учреждения – это реальный шаг к усовершенствованию системы социальной помощи.

Главной целью работы центра является повышение качества жизни пожилых рязанцев и инвалидов. Учреждение принимает участие в проекте «Система долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами». В рамках проекта жителям региона будут рассказывать о видах и формах соцобслуживания, знакомить с сервисами. Сотрудники центра уже дали рязанцам более 20 тысяч консультаций, уточнили в пресс-службе правительства региона.