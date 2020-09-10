В среду, 9 сентября, в Рязани открылась выставка стендового моделизма и военно-исторической миниатюры «Забытые сражения».

В экспозицию вошли работы не только региональных и федеральных моделистов, но и участников из других стран. Например, из Болгарии и Белоруссии.

Ежегодно выставка пополняется новыми работами из разных уголков мира.

Несмотря на сложную обстановку, я рад, что выставке удалось состояться. Руководство нашло в себе силы организовать и провести данного рода мероприятие, ведь оно важно для многих людей. Мы видим перед собой модель, но часто даже и не представляем, какую работу проделывает мастер, сколько души он вкладывает в свои творения, — высказался член совета Рязанского отделения российского военно-исторического общества Игорь Митрофанов.

Данная выставка является ещё и конкурсом. Все участники по окончании получают дипломы, а победители – грамоты и ценные призы.

Работы представлены в различных номинациях. Все зависит от материала, из которого выполнены модели. Это может быть картон, бумага, пластмасса и даже олово. Также соревнования проходят в различных возрастных категориях и направлениях.

Посетить выставку можно до 26 сентября 2020 года в музее «Герои Брестской крепости» по адресу Заводской поезд, д. 1 со вторника по воскресенье с 12.00 до 19.00.