В среду, 9 сентября, в Рязани открылась выставка стендового моделизма и военно-исторической миниатюры «Забытые сражения».
В экспозицию вошли работы не только региональных и федеральных моделистов, но и участников из других стран. Например, из Болгарии и Белоруссии.
Ежегодно выставка пополняется новыми работами из разных уголков мира.
Данная выставка является ещё и конкурсом. Все участники по окончании получают дипломы, а победители – грамоты и ценные призы.
Работы представлены в различных номинациях. Все зависит от материала, из которого выполнены модели. Это может быть картон, бумага, пластмасса и даже олово. Также соревнования проходят в различных возрастных категориях и направлениях.
Посетить выставку можно до 26 сентября 2020 года в музее «Герои Брестской крепости» по адресу Заводской поезд, д. 1 со вторника по воскресенье с 12.00 до 19.00.