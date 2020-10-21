В Рязани массово отключили холодную воду

В Рязани в связи с аварийно-восстановительными работами массово отключили холодную воду в четверг, 21 октября, сообщает пресс-службы мэрии.

До 17.00 холодной воды не будет по следующим адресам: улица Тимуровцев, дома 11, 11 корп. 1, 12/1, 10, 9 корп. 3; улица Зубковой, дома 2а (д/сад №121), 1, 2, 3, 3 корп. 1, 6б, 6а; улица Верхняя, дом 50 и все частные дома.

До 13.00 без воды останутся жители посёлка Солотча. Там под отключения попали дома на улице Вольной, Школьной и Первомайской.

Кроме того, к 17.00 холодное водоснабжение восстановят в доме № 3 корп. 3. по улице Советской Армии.

В 14.00 ремонтные работы на водопроводе начнутся по следующим адресам: улица 3-й Мопрвоский переулок, дома с 4 по 12, улица Чкалова, дома с 5 по 13, 20, 30/6, 9а (школа №17), улица Высоковольтная, дом 34/13, улица Весенняя, дома с 1 по 11. Точное время окончания ремонтных работ на сайте администрации не указано.