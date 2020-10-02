В Рязани хотят изменить конечную остановку маршрутки №30

В Рязани могут изменить конечную остановку маршрутки №30. Такую идею внесли члены общественного совета при управлении транспорта, пишет сайт мэрии.

Конечную остановку маршрутки №30М3 хотят перенести к новой БСМП, которая находится на улице Гоголя. Сейчас автомобили этого маршрута курсируют до улицы Берёзовой.

Кроме того, на заседании общественного совета обсудили развитие троллейбусных маршрутов. К следующему заседанию представители совета подготовят конкретные предложения по улучшению троллейбусного сообщения, уточнили в администрации Рязани.