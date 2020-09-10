В Рязани готовятся к проведению Всероссийской переписи населения

В администрации Рязани состоялось заседание комиссии по проведению Всероссийской переписи населения. Перепись населения запланирована на апрель 2021 года, уточняют в мэрии.

На встрече обсудили состояние адресного хозяйства Рязани. Управляющим компаниям рекомендовали проверить наличие на домах адресных табличек. В настоящий момент 97% рязанских домов соответствуют этому требованию.

Кроме того, на заседании обсудили проблему подбора персонала для сбора данных. Пока он укомплектован на 27%. Всего же для проведения переписи городе необходимо 1511 человек.

По сообщению пресс-службы администрации, в Рязани будут работать 163 переписных участка, 990 счетных и 163 стационарных участка.