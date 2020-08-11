В Рязани десятки домов остались без воды из-за аварии

В Рязани из-за аварии на водопроводе десятки домов остались без холодной воды. Об этом во вторник, 11 августа, сообщила пресс-служба администрации.

До 17.00 воды не будет по следующим адресам: ул. Полетаева, д. 32, д. 30 корп. 1, ул. Братиславская, д. 27, д. 27а, д. 6, д. 8, д. 6 корп. 1, д. 8 корп. 1, ул. Семашко, д. 56, ул. Качевская, д. 34 корп. 4, д. 34 корп. 5, д. 34 корп. 3, д. 36 корп. 1, ул. переулок Баженова, д. 6, д. 5, д. 4, д. 3, д. 2;

Также до 17.00 воду отключили в центре Рязани. Под отключение попали следующие адреса: ул. Маяковского, д. 1/7, д. 2/6, д. 4, д. 4 корп. 1, д. 10, д. 3, д. 5, д. 7, д. 9, д. 11, ул. Есенина, д. 59/12, д. 61/13, д. 57 (школа №43), ул. Колхозная, д. 5, д. 4, д. 1/3, д. 3, д. 2, д. 2а, ул. проезд Машиностроителей, д. 2/6, д. 4, д. 4а, д. 6 корп. 1, д. 8, д. 10, д. 1/8, д. 3, д. 5, д. 7.