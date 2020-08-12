В Рязани без света останутся десятки домов

В пятницу, 14 августа, жители домов по нескольким рязанским адресам останутся без света. Причина отключения – ремонт на воздушной линии.

Сайт администрации Рязани сообщает, что электроэнергию отключат с 09.30 до 15.00.

Света не будет по следующим адресам:

ул. Осипенко, д. 12, д. 22, д. 24, д. 26, д. 30, д. 34, д. 19, д. 21, д. 23, д. 25, д. 29;

ул.1-й Новопавловский проезд, д. с 1 по 8, д. с 10 по 25;

ул. 2-й Новопавловский проезд, д. с 1 по 18;

ул. Шевченко, д. с 54 по 57, д. 80, д. с 61 по 91;

ул. 5-я Линия, д. 73, д. 75;

ул. 7-я Линия, д. 23, д. 25, д. 30, д. 32, д. 34;

ул. 9-я Линия, д. 18 корп. 2;

ул. Новопавловская, д. с 10 по 16, д. 19, д. 21, д. 23.