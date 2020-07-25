В Рязани 537 детей заболели коронавирусом

Диагноз COVID-19 подтвердили у 537 детей в Рязанской области. Такие цифры приводит региональная опергруппа.

Самое большое количество заболевших коронавирусом зарегистрировано в возрастной группе от 46 до 64 лет — 2466 человек. 229 человек с коронавирусной инфекцией — это рязанцы 80 лет и старше.

Всего в регионе на 25 июля зарегистрировано 6126 человек с коронавирусом. 29 рязанцев ожидают подтверждения диагноза.