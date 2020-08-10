В Рязани 53 нарушителя складировали мусор в неположенных местах

С начала года в Рязани установлено 53 факта складирования мусора в неположенных местах. Нарушителям выписали штрафы.

Общая сумма штрафов превышает 50 тысяч. Нарушения выявили члены административных комиссий в ходе проверок.

Пресс-служба рязанской горадминистрации напоминает: согласно правилам благоустройства, запрещено складирование стройматериалов, угля, дров, мусора, топлива, удобрений, грунта, ТКО и крупногабаритных отходов в непредназначенных для этого местах.