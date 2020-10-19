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В России предложили маркировать продукты с излишним сахаром

7info7

В России хотят ввести обязательные метки на еду и напитки с содержанием сахара свыше 5 г на 100 г продукта. Маркировка должна будет занимать от 20% лицевой стороны упаковки товара, быть выполнена читабельным шрифтом. Такую инициативу главам Минздрава и Минпромторга отправил Институт развития правового общества. Копия документа есть у «Известий». Предложение уже поддержали в Госдуме, Общественной палате РФ и «Деловой России».

Появившаяся в 2018 году добровольная система маркировки товаров «Светофор» не получила широкого распространения. Она предполагает нанесение на упаковку цветовой информации о содержании в продукте жира, трансжиров, соли и сахара в продукции — красным цветом обозначается их самое большое количество, зеленым — небольшое. Но поскольку система не включена в требования технических регламентов, ее почти не используют, сказала рассказала «Известиям» директор Института развития правового общества Дарья Гладыш.

Однако многие товары содержат слишком высокое количество сахара, в том числе «скрытого», который находится в непонятных потребителям ингредиентах. Так, производители нередко выдают объективно вредные товары за безопасные, полагает первый зампред комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Общественной палаты РФ Артем Кирьянов.

Избыточное потребление сахара может приводить к сердечно-сосудистым заболеваниям, ожирению, диабетам, онкологии, указала Дарья Гладыш.

Поэтому Институт развития правового общества направил в адрес глав Минпромторга и Минздрава предложение о вводе обязательных меток на товарах с содержанием сахара и его разновидностей — если его количество превышает 5 г на 100 г продукта. Копия документа есть у «Известий». Инициативу поддержали в Госдуме, Общественной палате РФ и «Деловой России».

Маркировка должна занимать не менее 20% от лицевой стороны упаковки, быть визуально выражена и исполнена читабельным шрифтом, говорится в документе. Производители смогут использовать ее или систему «Светофор», уточнила Дарья Гладыш. 

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Сладость не в радость: продукты с лишним сахаром предложили выделять

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