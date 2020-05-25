В рабочем поселке Павелец отремонтируют стадион

В рамках программы поддержки местных инициатив в рабочем поселке Павелец Скопинского района в скором времени появится обновленный стадион.
— На сегодняшний день уже выполнены работы по демонтажу старого бетонного забора, а также проведено корчевание деревьев. Дальнейшие работы по благоустройству стадиона уже в июне будут проводиться подрядной организацией ИП Акимов, — отметил глава Павелецкого городского поселения Александр Авдохин.
На благоустройство стадиона выделено 2,5 млн.
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