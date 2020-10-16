В октябре в Рязани зацвели яблони. Свидетелем необычного природного явления стал подписчик одного их рязанских пабликов ВКонтакте.

Своими наблюдениями под постоям рязанца поделились и другие пользователи соцсети. Так, они скинули фотографии цветущей вишни, одуванчика и зацветающего ириса. Кто-то признался, что видел цветущие смородину и землянику.

По всей видимости, причиной цвета плодово-ягодных деревьев и появления цветов стала аномально тёплая осень. Ранее мы писали, что в Кораблине зацвела вишня.