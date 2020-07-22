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Новости РязаниОбщество

В Михайловском районе за 97 миллионов отремонтировали дорогу

7info7

В Михайловском районе завершён ремонт дороги. Его удалось провести в рамках нацпроекта, сообщает региональный Минтранс.

Речь идёт о дороге, которая проходит через сёла Поздное и Грязное. Она относится в федеральное трассе «Каспий». В общей сложности длина приведённого в порядок участка превышает 11 км.

В ходе ремонта подрядчик отремонтировал дорожное полотно и остановки, установил знаки, нанёс разметку, благоустроил обочины. Стоимость работ превысила 97 миллионов рублей.

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