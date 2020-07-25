В Михайлове мужчина выращивал в огороде коноплю

В Михайлове местный житель выращивал на своём огороде коноплю. «Делянку» обнаружили полицейские, пишет сайт УМВД России по Рязанской области.

Тревогу забили местные жители. На днях они увидела мужчину в состоянии, похожем на алкогольное опьянение. Однако спиртным от него пахло. Об этом они сообщили правоохранителям.

Полицейские нагрянули на участок мужчины. Там они обнаружили 32 куста конопли. Злоумышленник растил их между кустами картофеля и другими культурами. Также у мужчины обнаружили высушенные части конопли.

Возбуждено уголовное дело.