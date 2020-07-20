В Михайлове бешеная собака укусила хозяйку

В Михайлове собака напала на хозяйку. У животного выявили бешенство, а в городе ввели карантин.

Инцидент произошёл на прошлой неделе. Местная жительница сообщила в райветстанцию о том, что её укусила собака, живущая в её дворе. На место выехали специалисты. Они обратили внимание на то, что животное ведёт себя агрессивно и есть несъедобные предметы.

На следующий день собака умерла, ветеринары подтвердили у неё бешенство. Всех, кто контактировал с животным, направили к медикам.