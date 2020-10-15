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Новости РязаниОбществоПрокуратура поясняет

В каком случае зритель может вернуть деньги за билет?

7info7

Утверждены правила и условия возврата билетов, абонементов и экскурсионных путевок на зрелищные мероприятия в случае отказа посетителя от их посещения. О них РИА «7 новостей» рассказали в прокуратуре Рязанской области.

Если зритель не попал на мероприятие по причине собственной болезни, смерти члена семьи или близкого родственника, то он может вернуть полную стоимость билета даже при обращении в день проведения мероприятия. Не позднее этой даты необходимо подать заявление о возврате в организацию или билетному оператору. К заявлению нужно приложить билет, копию электронного чека, копию паспорта и подтверждающие документы (копии больничного листа; копии свидетельства о смерти и документов, подтверждающих родство). Их можно подать лично, отправить почтой или через интернет.

При наличии других причин отказа зрителя от мероприятия заявление и комплект документов (билет, чек, копия паспорта) должны быть предоставлены не менее чем за 3 дня до его проведения. Процент возврата зависит от количества дней, оставшихся до мероприятия. Так, зритель может получить обратно 100% цены билета, сданного не позднее чем за 10 дней, 50% — не позднее чем за 5 дней, 30% — не позднее чем за 3 дня. При этом билеты, приобретенные в рамках акций и специальных программ, могут не принимать.

Также установлен порядок переоформления именных билетов и абонементов на другого зрителя. Это можно сделать не позднее 10 дней до начала мероприятия на основании заявления. Льготные билеты могут быть переоформлены только на граждан, имеющих право на указанную льготу.

Документ: постановление  Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1491

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