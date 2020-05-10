В День Победы в рязанском десантном училище провели выпускной

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9 мая в РГВВДКУ имени В. Ф. Маргелова состоялся 139-й торжественный выпуск офицеров. В этом году Рязанское десантное училище окончили 460 человек. Среди них – 14 девушек.

6 выпускников завершили обучение в военном вузе с золотыми медалями, 97 человек получили дипломы с отличием. Кроме того, среди выпускников были и иностранные офицеры. В общей сложности специальный факультет окончили 58 представителей ближнего и дальнего зарубежья.

Важной традицией выпускных десантного училища является проведение показательных выступлений и прохождение офицеров торжественным маршем. В этом году от привычных церемоний пришлось отказаться. Выпускной прошёл без зрителей. Однако это не лишило мероприятия торжественности. Почётными гостями выпускного стали заместители министра обороны РФ генерал-полковник Юрий Садовенко и генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров. Также на мероприятии присутствовал командующий воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков. Все они являются выпускниками рязанского десантного училища, и именно из их рук лейтенанты получили дипломы.

— За последние годы сделан большой шаг в плане развития инфраструктуры, совершенствования материально-технической и учебной базы училища, — отметил Андрей Сердюков. — Это позволяет курсантам достойно осваивать специальности и в дальнейшем повышать уровень боеготовности современной российской армии.

Отметил командующий войсками ВДВ и то, что не случайно выпускной проводится именно в День Победы.

— 139-й выпуск в рязанском десантном училище состоялся в знаменательный день, когда вся страна празднует 75-летие со дня Великой Победы. Конечно, это событие является знаковым для всех. И особенное значение оно имеет для тех, кто стоят в этот день в строю. Выпускники испытывают гордость за то, что именно в День Победы происходит важнейшее в их жизни событие. Конечно, каждый офицер — это будущее наших вооружённых сил, будущее воздушно-десантных войск. Дипломы сегодня получили настоящие патриоты, отлично подготовленные офицеры, будущее нашей армии, те, кто достойно продолжит доблестный путь славных предков.