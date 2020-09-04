В День окончания Второй мировой войны в Скопинском районе прошли памятные мероприятия

3 сентября, в День окончания Второй мировой войны, во всех образовательных учреждениях Скопинского района прошли мероприятия, направленные на патриотическое воспитание подрастающего поколения.

В этот день скопинские школьники приняли участия в уроках мужества, выставках книг и рисунков, а также возложили цветы к памятникам павшим воинам.

Окончание Второй мировой войны – это великое событие для всего мира. Именно в этот день был побежден нацизм и фашизм, прекращено преступление против всего человечества.