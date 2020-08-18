Вторник, 18 августа, 2020
18.9 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбщество

В центре Рязани на две недели массово отключат горячую воду

7info7

В Рязани продолжаются плановые отключения горячей воды. На этот раз речь идёт о 12 улицах в центре города, сообщает пресс-служба администрации.

С 19 по 31 августа без горячей воды останутся жители домов №21, 22, 36 и 38 по улице Есенина. Воду отключат в домах №9, 10, 11, 13, 15, 20 и 22 по улице Вознесенской, в доме №5 по улице проезд Грибоедова, в домах №3, 5, 7, 9, 11/8, 20, 24/5, 26/6, 40, 42.

В списке на отключение также следующие адреса: улица Затинная, дома №5, 7, 9, 11; улица Либкнехта, дом №7, улица Подгорная, дома №5, 10, 15, 15б, 17, 21, 32; улица Свободы, дома №17, 26 и 35.

Реклама

Две недели без горячей воды придётся обходиться рязанцам, проживающим в домах №20 и 23 по улице Фирсова, а также жителям домов №21, 15 корп.1 и 15 корп.2 по улице Скоморошинской.

Кроме того, мэрия предупреждает, что без горячей воды останутся рязанская больница №4 (улица Есенина, дом 17) и школа №8 (проезд Щедрина, дом 14).

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяИз озера в Рязани подняли труп мужчины
Следующая статьяВ ДТП на улице Новосёлов в Рязани пострадал 10-летний велосипедист

НОВОСТИ РЯЗАНИ

1200 рязанских домов получили паспорта готовности к отопительному сезону

Администрация
Глава администрации Рязани Елена Сорокина провела рабочее совещание с руководителями структурных подразделений. Главной темой для обсуждения стали вопросы благоустройства, ЖКХ и экономики.
Узнать больше

В Рязани мужчина получил травмы, упав с мотоцикла

Новости Рязани
В Рязани в ДТП получил травмы 30-летний мотоциклист. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области. Авария случилась...
Узнать больше

В ДТП на улице Новосёлов в Рязани пострадал 10-летний велосипедист

Новости Рязани
У дома №58 на улице Новосёлов произошло столкновение автомобиля «Мазда СХ-5» под управлением 37-летнего рязанца и 10-летнего велосипедиста.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Мужчина, женщина и 2-летний ребёнок погибли на рязанском участке трассы «Каспий»

Новости Рязани
По данным Госавтоинспекции, авария случилась во вторник, 18 августа, в 06.25 на 257-м километре федеральной трассы.
Узнать больше

Новости Рязани сегодня: 17 августа

Новости Рязани
7info представляет обзор новостей и событий Рязанской области за 17 августа. Полпред президента России в ЦФО Игорь Щёголев представил...
Узнать больше

Во вторник в Рязанской области потеплеет до +25°С

Новости Рязани
Вторник в Рязанской области ожидается сухой и тёплый. Прогноз погоды на 18 августа на своём сайте опубликовало ГУ МЧС России по региону.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как выбрать живую рыбу в магазине

Акценты
Казалось бы, к качеству и свежести рыбы, которая плавает в аквариуме в магазине, вопросов быть не должно. Тем не менее все не...
Узнать больше

Per aspera ad astra – через тернии к звёздам

Акценты
Таков жизненный девиз сердечно-сосудистого хирурга Рязанского кардиологического диспансера кардиологического диспансера Александра Качинского.
Узнать больше

Дела духовные нельзя перенести в онлайн

Акценты
Во время ограничений, связанных с COVID – 19, жизнедеятельность обители продолжала идти своим чередом. Игумен Лука, находясь постоянно в стенах монастыря, проводил богослужения и продолжал заниматься восстановлением Троицкого храма.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+