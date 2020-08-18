В центре Рязани на две недели массово отключат горячую воду

В Рязани продолжаются плановые отключения горячей воды. На этот раз речь идёт о 12 улицах в центре города, сообщает пресс-служба администрации.

С 19 по 31 августа без горячей воды останутся жители домов №21, 22, 36 и 38 по улице Есенина. Воду отключат в домах №9, 10, 11, 13, 15, 20 и 22 по улице Вознесенской, в доме №5 по улице проезд Грибоедова, в домах №3, 5, 7, 9, 11/8, 20, 24/5, 26/6, 40, 42.

В списке на отключение также следующие адреса: улица Затинная, дома №5, 7, 9, 11; улица Либкнехта, дом №7, улица Подгорная, дома №5, 10, 15, 15б, 17, 21, 32; улица Свободы, дома №17, 26 и 35.

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Две недели без горячей воды придётся обходиться рязанцам, проживающим в домах №20 и 23 по улице Фирсова, а также жителям домов №21, 15 корп.1 и 15 корп.2 по улице Скоморошинской.

Кроме того, мэрия предупреждает, что без горячей воды останутся рязанская больница №4 (улица Есенина, дом 17) и школа №8 (проезд Щедрина, дом 14).