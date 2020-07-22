В Чучкове прокуратура добилась ремонта дороги

В Чучковском районе по требованию прокуратуры начали ремонтировать дорогу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Представители надзорного органа проводили в районе проверку. Их внимание привлекла дорога от райцентра до села Пертово с большим количеством ям и выбоин. Состояние дорожного полотна не соответствовало необходимым нормам.

В адрес юрлица, в обязанности которого входит содержание дороги, вынесено представление. В итоге организация приступила к ремонтным работам.