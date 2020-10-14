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В четверг в Рязани массово отключат электричество

7info7

Несколько улиц в Рязани останутся без электричества в четверг, 14 октября. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Причина массового отключения электроэнергии – ремонт на воздушной линии. Он начнётся в 9.30 и завершится к 16.30. Администрация города называет следующие дома, жителям которых придётся провести несколько часов без света.

Речь идёт о домах №8, 8а, 33, 35, 37, 39, 42, 45, 49, 51 и 53 по улице Попова. В списке также значатся дома №23а, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 44 по улице 1-я Механизаторов. Также без света останутся жители улицы 2-й Механизаторов (дома с 18 по 40 по четной стороне и с 35 по 53 по нечётной стороне). Не будет света на улице Луговой, в домах 29, 31, 33, 44-62 (чётная сторона), а также на проезде Ушинского в домах №1, 3-12, 14, 16, 18.

Кроме того, света не будет в домах №1, 2, 3, 6 по улице Полиграфистов, в домах с 1 по 15 по улице Ушинского и в доме №25 по улице Тепличной.

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