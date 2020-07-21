В «Альфа Стоматологии» ответили на вопросы рязанцев

Коронавирус кардинально изменил нашу жизнь и внёс коррективы в работу многих организаций. О том, как в период пандемии работает «Альфа Стоматология», рязанцам рассказал главный врач клиники Андрей Иванович Лавренюк.
Пандемия коронавируса наложила отпечаток на все сферы нашей жизни. Расскажите, как клиника «Альфа-стоматология» пережила этот непростой период? Не приходилось ли закрывать клинику?
Мы работали в режиме, разрешенном руководством области. Новую клинику мы не закрывали, но помещение на Дзержинского с апреля месяца закрыли. Мы планировали ремонт в июне, но начали на 2 месяца раньше.
Стали ли рязанцы реже обращаться к стоматологам?
В мае было меньше посещений, но летом пациентов стало даже больше, чем в предыдущие годы.
Изменился ли порядок записи и приёма пациентов в связи с коронавирусом?
Кардинально не изменилось ничего. Плановый приём, приём по «острой боли», профилактика… Мы понимаем, что с вирусами жили, живём и будем жить. Как оказалось, многие нормативные акты сделаны так, как будто COVID-19 существует уже лет 10.
Какие меры санитарной безопасности соблюдаются в клинике «Альфа-стоматология»: измерение температуры пациентов, масочный режим, дистанция, дезинфекция?
Мы – медицинская организация, и противоинфекционные мероприятия проводятся у нас постоянно. Важным считаем дистанцирование в любом лечебном заведении. А у нас холл большой и планировка помещений позволяет практически исключить пересечение гостей клиники друг с другом.
Проходили ли сотрудники «Альфа-стоматологии» тесты на коронавирус?
Несколько человек проходили тестирование. Результаты отрицательные.
Процесс лечения зубов – достаточно длительный, и дистанция между врачом и пациентом в это время минимальна. Нет ли риска заражения как врача, так и пациента?
Практическая медицина предполагает контакт врача и пациента. От этого никуда не денешься, во всяком случае на данном этапе развития технологий. Другое дело, какие практические действия предпринимают сотрудники для исключения внутрибольничной инфекции. Нашими основными правилами всегда были качество, доступность и безопасность
Есть ли причины, по которым пациенту могут отказать в приёме в клинике «Альфа-стоматология»: повышенная температура, кашель, насморк или что-то иное?
Ещё в мае некоторые пациенты нехотя измеряли температуру (даже при помощи дистанционного аппарата), сейчас таких практически нет. Наверное, изменилась психологическая обстановка в обществе. Отказать в помощи врач не имеет права. Другое дело, насколько необходима ли помощь в том или ином состоянии. Закон «не навреди» никто не отменял.
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