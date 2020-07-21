В «Альфа Стоматологии» ответили на вопросы рязанцев

Коронавирус кардинально изменил нашу жизнь и внёс коррективы в работу многих организаций. О том, как в период пандемии работает «Альфа Стоматология», рязанцам рассказал главный врач клиники Андрей Иванович Лавренюк.

Пандемия коронавируса наложила отпечаток на все сферы нашей жизни. Расскажите, как клиника «Альфа-стоматология» пережила этот непростой период? Не приходилось ли закрывать клинику?

Мы работали в режиме, разрешенном руководством области. Новую клинику мы не закрывали, но помещение на Дзержинского с апреля месяца закрыли. Мы планировали ремонт в июне, но начали на 2 месяца раньше.

Стали ли рязанцы реже обращаться к стоматологам?

В мае было меньше посещений, но летом пациентов стало даже больше, чем в предыдущие годы.

Изменился ли порядок записи и приёма пациентов в связи с коронавирусом?

Кардинально не изменилось ничего. Плановый приём, приём по «острой боли», профилактика… Мы понимаем, что с вирусами жили, живём и будем жить. Как оказалось, многие нормативные акты сделаны так, как будто COVID-19 существует уже лет 10.

Какие меры санитарной безопасности соблюдаются в клинике «Альфа-стоматология»: измерение температуры пациентов, масочный режим, дистанция, дезинфекция?

Мы – медицинская организация, и противоинфекционные мероприятия проводятся у нас постоянно. Важным считаем дистанцирование в любом лечебном заведении. А у нас холл большой и планировка помещений позволяет практически исключить пересечение гостей клиники друг с другом.

Проходили ли сотрудники «Альфа-стоматологии» тесты на коронавирус?

Несколько человек проходили тестирование. Результаты отрицательные.

Процесс лечения зубов – достаточно длительный, и дистанция между врачом и пациентом в это время минимальна. Нет ли риска заражения как врача, так и пациента?

Практическая медицина предполагает контакт врача и пациента. От этого никуда не денешься, во всяком случае на данном этапе развития технологий. Другое дело, какие практические действия предпринимают сотрудники для исключения внутрибольничной инфекции. Нашими основными правилами всегда были качество, доступность и безопасность

Есть ли причины, по которым пациенту могут отказать в приёме в клинике «Альфа-стоматология»: повышенная температура, кашель, насморк или что-то иное?

Ещё в мае некоторые пациенты нехотя измеряли температуру (даже при помощи дистанционного аппарата), сейчас таких практически нет. Наверное, изменилась психологическая обстановка в обществе. Отказать в помощи врач не имеет права. Другое дело, насколько необходима ли помощь в том или ином состоянии. Закон «не навреди» никто не отменял.