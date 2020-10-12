В адрес пострадавших в резулттате пожара сокопинцев продолжает поступать помощь

В адрес пострадавших в результате пожара на артиллерийских складах воинской части, находящейся близ пос. Желтухинский, продолжает поступать помощь. Свое неравнодушие проявляют и простые граждане, и общественные организации, и предпринимательское сообщество, и многие-многие другие.

— Мы формируем наборы с продуктами питания и средствами первой необходимости, которые доставляем к КПП военного городка и раздаем населению, — отметила Ольга Григорьева, работник районной администрации.

В районе работают шесть межведомственных комиссий по оценке ущерба, нанесенного имуществу жителей в результате взрывов на территории войсковой части 55443.

Обследовано более 430 поврежденных строений в пострадавших населенных пунктах, в числе которых многоквартирные дома, объекты социальной сферы, частные домовладения. Сумма ущерба устанавливается. Кроме того, уточняется количество сгоревших автомобилей, гаражей, хозпостроек, заборов, домашних животных и птицы.

— Мы формируем наборы с продуктами питания и средствами первой необходимости, которые доставляем к КПП военного городка и раздаем населению, — отметила Ольга Григорьева, работник районной администрации.

В районе работают шесть межведомственных комиссий по оценке ущерба, нанесенного имуществу жителей в результате взрывов на территории войсковой части 55443.

Обследовано более 430 поврежденных строений в пострадавших населенных пунктах, в числе которых многоквартирные дома, объекты социальной сферы, частные домовладения. Сумма ущерба устанавливается. Кроме того, уточняется количество сгоревших автомобилей, гаражей, хозпостроек, заборов, домашних животных и птицы.