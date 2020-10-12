В адрес пострадавших в резулттате пожара сокопинцев продолжает поступать помощь

В адрес пострадавших в результате пожара на артиллерийских складах воинской части, находящейся близ пос. Желтухинский, продолжает поступать помощь. Свое неравнодушие проявляют и простые граждане, и общественные организации, и предпринимательское сообщество, и многие-многие другие.
В районе работают шесть межведомственных комиссий по оценке ущерба, нанесенного имуществу жителей в результате взрывов на территории войсковой части 55443.
Обследовано более 430 поврежденных строений в пострадавших населенных пунктах, в числе которых многоквартирные дома, объекты социальной сферы, частные домовладения. Сумма ущерба устанавливается. Кроме того, уточняется количество сгоревших автомобилей, гаражей, хозпостроек, заборов, домашних животных и птицы.
В районе работают шесть межведомственных комиссий по оценке ущерба, нанесенного имуществу жителей в результате взрывов на территории войсковой части 55443.
Обследовано более 430 поврежденных строений в пострадавших населенных пунктах, в числе которых многоквартирные дома, объекты социальной сферы, частные домовладения. Сумма ущерба устанавливается. Кроме того, уточняется количество сгоревших автомобилей, гаражей, хозпостроек, заборов, домашних животных и птицы.