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«УмКА» и «Сбербанк» внедрили технологию прямого пополнения на всех устройствах самообслуживания в Рязани и области

7info7
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«УмКА» и «Сбербанк» внедрили технологию прямого пополнения на всех устройствах самообслуживания в Рязани и области. Об этом рассказали на пресс-конференции в среду, 10 июня, заместитель управляющего Рязанским отделением Сбербанка Татьяна Секретарева и генеральный директор ООО «РЕСУРСЫ ПАРТНЕРОВ РЯЗАНЬ» Елена Захарова.

Теперь рязанцы, пополняя транспортные карты, брелоки или браслеты УмКА через банкоматы и терминалы Сберданка с помощью прямого пополнения, имеют возможность моментально воспользоваться ими в общественном транспорте при оплате проезда.

Ранее пополнение транспортных носителей УмКА на устройствах самообслуживания осуществлялась по иной технологии – технологии отложенного пополнения, когда поездка была возможна только через 24 часа.

Для прямого пополнения необходимо иметь при себе транспортный носитель УмКА (карту, брелок или браслет) так как его нужно приложить к устройству (банкомату/терминалу) для записи транспортного ресурса.

При этом, по-прежнему доступно и отложенное пополнение, когда поездка возможна через 24 часа после внесения денежных средств. Для этого способа сам носитель УмКА не нужен – достаточно знать его номер.

Число безналичных платежей постоянно растет, так как это удобно, безопасно и есть возможность экономить, благодаря различного рода программам лояльности. Так например, согласно статистике, Россия вышла на первое место в Европе по росту безналичных платежей  https://www.kommersant.ru/doc/4112014

– Ежемесячно рязанцы совершают 1,5 миллиона транзакций в общественном транспорте. В ЦФО мы на первом месте по этому показателю, – рассказала Татьяна Секретарева. Также возросло количество операций пополнения транспортных носителей УмКА через «Сбербанк онлайн» и сервис Автоплатежа.

Благодаря совместному сотрудничеству, есть возможность проводить акции с различными платежными системами (Мир, Visa, Mastercard) направленные на снижение стоимости проезда. 

Помимо программ лояльности от платежных систем и банков, в городе действуют акции, предоставляемые перевозчиками. Работы в этой части ведутся на постоянной основе и уже сейчас можно говорить о том, что акции стали регулярными. Благодаря им пассажиры экономят на проезде, а перевозчики получают полную сумму за поездку. Это позволяет им сохранять рентабельность и поддерживать парк транспортных средств и исправном и безопасном состоянии — пояснила Елена Захарова.

Помимо этого, ряд перевозчиков предоставляют сервис по продаже транспортных карт УмКА «Городская» с тарифным планом «Электронный кошелек» непосредственно на борту автобусов маршрутов 30м3 и 88м2. Приятным бонусом к этому является то, что первая поездка входит в стоимость карты с оригинальным дизайном.

Отметим, что «УмКА» продолжит тенденцию по созданию карт с необычным дизайном и аксессуаров.

– Выпуск карт с оригинальным дизайном будет происходить на постоянной основе. Так как они пользуются большим спросом и популярностью, как у горожан, так и у гостей города – в качестве сувенира, — добавила Елена Захарова.

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