Участники «Авиадартса» провели под Рязанью первые боевые стрельбы

На полигоне под Рязанью завершились первые боевые стрельбы конкурса «Авиадартс-2020», сообщает пресс-служба Минобороны. Участники провели стрельбу из авиапушек, запустили ракеты и продемонстрировали навыки бомбометания.

По итогам первых стрельб, лучшими среди истребителей стали экипажи Су-30см из Ростовской области. В штурмовой авиации лучший результат у экипажей Су-25 из Республики Беларусь. В армейской авиации лидируют псковские экипажи Ка-52.

Заключительный этап конкурса «Авиадартс-2020» с боевым применением авиационных средств поражения по наземным целям пройдёт 1 сентября на полигоне Дубровичи. Лётчикам предстоит поразить 60 уникальных наземных целей. На территории полигона сформирована мишенная обстановка из тактических, стрелковых, бомбардировочных и радиолокационных мишеней.

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По итогам первых четырех этапов конкурса лидирует российская команда. «Авиадартс» завершится 5 сентября.