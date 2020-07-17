У рязанской автоледи арестовали кроссовер за неоплаченные штрафы

Судебные приставы арестовали автомобиль рязанки за долги по штрафам ГИБДД. Женщина не выплатила 120 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Приставам удалось разыскать автомобиль Range Rover Evoque, который принадлежит должнице. В присутствии понятых они наложили на него арест, установив режим хранения без права пользования. Авто предварительно оценили в 600 тысяч.

Побоявшись потерять автомобиль, рязанка в этот же день погасила имеющийся долг. В результате автомобиль вернули обратно автоледи.