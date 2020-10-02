«Ты не один!» – Рязанские почтовики поздравили одиноких пенсионеров и инвалидов

1 октября, в День пожилого человека, Рязанские почтовики поздравили подопечных Рязанского геронтологического центра имени П.А. Мальшина (Мальшинская богодельня) в рамках ежегодной акции «Ты не один!».

Проект Рязанской почты «Ты не один!» действует уже третий год. В рамках проекта каждый желающий – посетитель почтового отделения или просто неравнодушный житель региона в течение 20 дней мог отправить праздничную посылку и открытку с добрыми пожеланиями в адрес одиноких бабушек и дедушек.

Международный день пожилых людей – это праздник старшего поколения. Эта дата – еще один повод выразить свою любовь, заботу, поддержку и уважение – в них так нуждается поколение, так много сделавшее для нас, — отметил директор УФПС Рязанской области Олег Прошкин.

С каждым годом интерес к акции возрастает. В 2020 к участию в проекте Рязанских почтовиков присоединились представители органов государственной власти и бизнеса, посетители и сотрудники почтовых отделений.