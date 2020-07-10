Торговый центр «Виктория плаза» открылся для рязанцев

10 июля в ТРЦ «Виктория плаза» заработали все магазины. Это стало возможным благодаря переходу Рязанской области на третий этап снятия ограничений, введённых в регионе в связи с распространением коронавируса.

Режим работы торгового центра – с 10:00 до 22:00.

В этом время будут открыты абсолютно все магазины одежды, обуви, косметики, ювелирных украшений, ваши любимые рестораны и кафе и многое другое, за исключением развлекательных центров и кинотеатра, — сообщается в официальном аккаунте «Виктории Плазы».

Рязанцев просят соблюдать правила безопасности при посещении ТРЦ. Нужно приходить в масках, пользоваться антисептиками и соблюдать социальную дистанцию.