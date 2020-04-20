Светлая седмица: ответы на главные вопросы

У православных христиан началась Светлая седмица. В праздник Пасхи мы встретились в режиме онлайн с настоятелем Спасо-Преображенского Пронского Мужского монастыря отцом Лукой и задали ему вопросы о Светлой неделе.

Пасхальная неделя – важное время для православного человека. Какие особенности свойственны ей?

Праздник Пасхи – начало пасхального торжества, начало Светлой седмицы. Во всех храмах то, что воскресший Христос явился перед учениками, символизируют открытые Царские врата. Обычно их открывают только в особо значимые и торжественные моменты богослужений. Открытые Царские врата напоминают, что нет ни дня, ни ночи для учеников Христовых, поскольку с ними Господь – наше солнце правды. Другое важное обстоятельство этого периода заключается в том, что ежедневно проводится праздничная литургия, в конце которой совершается крестный ход. Стоит сказать, что в правилах, которые были приняты на Вселенском Соборе, все семь дней Святой седмицы священники призваны служить, а миряне – причащаться.

Получается, причащаться во время Святой седмицы можно. А как обстоят дела с венчанием?

Венчания во время Святой седмицы не проводятся. Они не являются уместными во время пасхальной недели, когда мы призваны к ежедневному духовному торжеству. Венчания возобновятся тогда, когда закончится Светлая неделя. В Святую седмицу особенно важно бывать на службах в храмах. К сожалению, в этом году обстоятельства затрудняют возможность посещения церквей. И это печально, ведь пасхальное торжество прекрасно не только своими песнопениями и разговлением, но и возможностью присутствовать на пасхальном богослужении.

Многие поздравляли друг друга с наступающей Пасхой. Насколько это правильно?

Конечно же, это неправильно. Тайна и чудо остаются тайной и чудом до последнего. Все дни Страстной недели имеют своё трактование. И мы призваны переживать их перед наступлением Святого Воскресенья. Первым провозглашает «Христос Воскресе» священник во время праздничного богослужения, и с этого момента все становятся причастны к происходящему.

На Пасху в православных церквях появляется особая святыня – артос. Расскажите, что это такое.

Артос – это особая большая просфора (благословлённый хлеб) с печатью иконы Воскресения Христова. Она знаменует присутствие воскресшего Христа рядом с его учениками. Артос стоит в Царских вратах, крестный ход в дни Святой седмицы осуществляется под предводительством того, кто шествует с артосом в руках. Этот хлеб символизирует новую Пасху. Он готовится с использованием закваски в то время как хлеб, выпекавшийся в эпоху празднования иудейской Пасхи, был пресный. В Светлую субботу артос будет раздробляться, раздаваться верующим. Вкушать его нужно натощак во здравие души и тела. Кстати, кулич, который появляется на столах каждой семьи на Пасху – это своего рода домашний артос, домашний образ Христа. Он означает присутствие в нашем жилище воскресшего Христа.

К Пасхе многие приготовили богатые угощения. Что делать с остатками освящённых продуктов?

Вся эта пища не является литургической частицей, которую необходимо особым образом утилизировать. Это всего лишь еда, правда, имеющая глубокое символическое значение. Съедать пасхальное яйцо вместе со скорлупой вовсе не обязательно. И не нужно ритуальным образом «погребать» остатки пищи. Если яйцо освящено, стоит просто-напросто понимать, что это образ жизни, сокрытой под безжизненной поверхностью, символ крови Христа, который он пролил за грехи человечества. Создавать культ из освящённой еды не стоит. Но лучше заранее планировать праздничный стол так, чтобы не приходилось пренебрежительно избавляться от испорченных пасхальных угощений.

Существует много фильмов о жизни Спасителя. Что вы посоветуете посмотреть читателям о пути Иисуса Христа?

Тем, кто интересуется жизнью Иисуса Христа, я бы посоветовал посмотреть православные документальные фильмы о Спасителе, подготовленные православными студиями. В них содержатся очень интересные исторические повествования, важные отсылки к Евангелие. Такие фильмы гораздо полезнее игрового кино. Художественные фильмы показывают, насколько подлинно человечен был Иисус Христос. Но смысл Евангелие вовсе не в этом. В нём каждый шаг и слово Господа являются торжественным свидетельством его Божества. Однако вместе с тем не рекомендовать игровые фильмы о Христе нельзя. Для людей, находящихся в большой оторванности чтения и знания Евангелие, они могут стать своеобразным ликбезом. Однако, стоит обезопасить себя от совершенно безобразных фильмов, искажающих всю суть библейских событий.