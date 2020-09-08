Михаила Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы

Во вторник, 8 сентября, Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным, сообщает РИА «Новости». Его приговорили к 8 годам колонии общего режима и обязали выплатить 800 000 рублей штрафа старшему сыну Захарова.

— Ефремов, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу, что привело к гибели человека, — сказала судья Елена Абрамова.

Известного актера не стали лишать государственных наград, единственное дополнительное наказание, назначенное судом, — лишение водительских прав на 3 года.

Потерпевшие решили не обжаловать приговор, а вот адвокат Ефремова заявил об обратном.

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Напомним, 8 июня 2020 года внедорожник Ефремова выехал на встречную полосу и врезался в машину рязанца Сергея Захарова, который уехал на заработки в столицу. В результате аварии мужчина скончался.