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Новости РязаниОбщество

Стало известно, где в Рязани появятся «грибы с глазами»

7info7

В администрации рассказали, где в Рязани появятся арт-объекты «грибы с глазами». Скульптуры выступят в роли гидов для жителей и гостей города. На них планируют разместить информационные таблички об истории и достопримечательностях города.

В мэрии рассказали: «грибы с глазами» украсят центральные улицы Рязани. Среди них – улица Почтовая и Ленина, Кремлёвский сквер и Лыбедский бульвар. Также гид появится на площади Ленина.

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