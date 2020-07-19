Стало известно, где в Рязани появятся «грибы с глазами»

В администрации рассказали, где в Рязани появятся арт-объекты «грибы с глазами». Скульптуры выступят в роли гидов для жителей и гостей города. На них планируют разместить информационные таблички об истории и достопримечательностях города.

В мэрии рассказали: «грибы с глазами» украсят центральные улицы Рязани. Среди них – улица Почтовая и Ленина, Кремлёвский сквер и Лыбедский бульвар. Также гид появится на площади Ленина.