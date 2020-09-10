Смоленских осужденных накормят рязанской картошкой

Рязанская исправительная колония №2 начала уборку картофеля. Участие в уборке и сортировке урожая принимают граждане, отбывающие наказание в колонии-поселении.

По сообщению пресс-службы УФСИН России по Рязанской области, площадь картофельных полей составляет 45 га. Более 600 тонн собранного урожая направят на питание спецконингента рязанских колоний. Остальную часть урожая передадут для смоленских осужденных.

На сегодняшний день валовой сбор картофеля составляет 374 тонны. 100 тонн уже поставлено на текущее питание осужденных.