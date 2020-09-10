Четверг, 10 сентября, 2020
18.9 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбщество

Смоленских осужденных накормят рязанской картошкой

7info7

Рязанская исправительная колония №2 начала уборку картофеля. Участие в уборке и сортировке урожая принимают граждане, отбывающие наказание в колонии-поселении.

По сообщению пресс-службы УФСИН России по Рязанской области, площадь картофельных полей составляет 45 га. Более 600 тонн собранного урожая направят на питание спецконингента рязанских колоний. Остальную часть урожая передадут для смоленских осужденных.

На сегодняшний день валовой сбор картофеля составляет 374 тонны. 100 тонн уже поставлено на текущее питание осужденных.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Ряжском районе опрокинулся грузовик с арбузами, есть пострадавшие

Новости Рязани
В результате ДТП в Ряжском районе серьёзно пострадали два человека. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».  Авария случилась в...
Узнать больше

В Кораблине благоустраивают центральную площадь

Новости Рязани
В среду, 9 сентября, депутат Госдумы Елена Митина посетила город Кораблино и осмотрела центральную площадь, на которой ведутся работы в рамках реализации...
Узнать больше

В Рязани заболели коронавирусом 8 сотрудников музыкального театра

Культура
Об этом на странице губернатора Рязанской области Николая Любимова в ВК сообщили представители регионального Минкульта.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязани заболели коронавирусом 8 сотрудников музыкального театра

Культура
Об этом на странице губернатора Рязанской области Николая Любимова в ВК сообщили представители регионального Минкульта.
Узнать больше

В Рязани открылась выставка стендового моделизма

Новости Рязани
В среду, 9 сентября, в Рязани открылась выставка стендового моделизма и военно-исторической миниатюры «Забытые сражения». В экспозицию вошли работы...
Узнать больше

Непродовольственным магазинам грозит новая заморозка в случае второй волны COVID-19

Новости мира
Магазинам не дали гарантий продолжения работы в случае второй волны коронавируса. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) получила ответ Роспотребнадзора по поводу разработанного ею...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Поэзия и музыка, объединяющие мир

Акценты
В праздничный день рязанское село Константиново погрузилось в яркие и многогранные звуки джаза. Своё 55-летие отметило любимое место всех почитателей великого поэта...
Узнать больше

Залежавшаяся косметика: хранить нельзя, выкидывать

Акценты
Представительницы прекрасного пола временами разрешают себе накрасить глаза или губы косметическими средствами с истекшим сроком годности. Стоит ли выбрасывать стик помады, который...
Узнать больше

Формула успеха: Интеллект + Талант

Акценты
Завершилась горячая абитуриентская пора, стартовала интересная учебная. Рязанские вузы открыли двери для первокурсников и радушно приняли их в своих стенах. И пока...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+