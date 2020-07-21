Скопинские животноводы наращивают поголовье скота

В Скопинском районе животноводы наращивают поголовье скота. С 2014 года на территории района работает КФХ «Цветков В.Н.». Предприятие занимается разведением крупного рогатого скота и имеет на сегодняшний день стадо почти 126 голов.

Увеличение поголовья – первостепенная задача, которую ставит перед собой хозяйство. Пополнение происходит за счет перегона из их филиала, находящегося в Московской области, а главное – выращивается своё. Предприятие выходит на статус племенного хозяйства. Основной породой является черно – пёстрая. Для этих целей в селе Чулково молодой предприниматель арендовал телятники с правом выкупа.

— Пока предприятие только развивается, но впереди нас ожидают большие перспективы на Скопинской земле. Большую поддержку в моей работе оказывает районная Скопинская администрация, — сказал глава хозяйства Владимир Цветков.